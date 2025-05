«Grazie capitano»: l’Atalanta saluta Rafael Toloi

Rafael Toloi e l’Atalanta

Arrivato all’Atalanta nel 2015, quando in panchina c’era Edy Reja, è stato uno dei pilastri - nonché capitano - dei nerazzurri firmati Gian Piero Gasperini, contribuendo al raggiungimento di straordinarie qualificazioni ad Europa e Champions League. Sono state 253 le presenze in campionato, 18 in Coppa Italia, 42 nelle coppe europee, compresa la finale di Dublino.