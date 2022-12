Hateboer fuori per 10-15 giorni. Venerdì contro il Nizza che è l’Atalanta di Francia

Lo stop per l’esterno danese è di 10-15 giorni e dunque Hateboer sarà pronto per il campionato . Lui e Demiral (infiammazione al ginocchio sinistro) salteranno il test amichevole in programma venerdì 16 dicembre a Nizza (ore 20 all’Allianz Riviera) contro la squadra transalpina. In forse Djimsiti e Maehle , febbricitanti: il danese è comunque rientrato dal Mondiale , mentre de Roon e Koopmeiners non lo faranno prima di settimana prossima e Pasalic sarà l’ultimo a rivedersi a Zingonia , con ogni probabilità dopo Natale. Il numero di indisponibili potrebbe dunque salire fino a sette.