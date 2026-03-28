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Sport / Bergamo Città Sabato 28 Marzo 2026

Hien si fa male con la Svezia: ritorna a Zingonia, l’Atalanta lo valuterà

CALCIO. Infortunio muscolare per il centrale svedese durante il match della sua nazionale contro l’Ucraina. I nerazzurri riprenderanno il campionato a Lecce a Pasquetta.

Redazione Web
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Hien si fa male con la Svezia: ritorna a Zingonia, l’Atalanta lo valuterà
A sinistra, Isak Hien durante il match delle qualificazioni mondiali Ucraina-Svezia: problema alla coscia per il difensore
(Foto di Ansa)

Isak Hien torna a Zingonia. Il difensore è stato costretto a interrompere il ritiro con la nazionale svedese, impegnata nei playoff per la qualificazione ai Mondiali: al 36’ del match di semifinale vinto contro l’Ucraina - giocato a Valencia e terminato 3-1 grazie alla tripletta di Gyokeres, centravanti dell’Arsenal - il centrale ha accusato un infortunio muscolare alla coscia, venendo sostituito da Starfelt. Il risentimento lo costringerà dunque a saltare la decisiva finale di qualificazione di martedì a Stoccolma contro la Polonia.

Dubbi sul match a Lecce

Ovviamente le condizioni del 27enne Hien riguardano da vicino anche l’Atalanta, che non sa ancora se potrà averlo a disposizione per la ripresa del campionato di Serie A: il lunedì di Pasquetta, 6 aprile, i nerazzurri saranno impegnati alle 15 sul campo del Lecce per la 31ª giornata.

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