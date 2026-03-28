Hien si fa male con la Svezia: ritorna a Zingonia, l’Atalanta lo valuterà

Isak Hien torna a Zingonia. Il difensore è stato costretto a interrompere il ritiro con la nazionale svedese, impegnata nei playoff per la qualificazione ai Mondiali: al 36’ del match di semifinale vinto contro l’Ucraina - giocato a Valencia e terminato 3-1 grazie alla tripletta di Gyokeres, centravanti dell’Arsenal - il centrale ha accusato un infortunio muscolare alla coscia, venendo sostituito da Starfelt. Il risentimento lo costringerà dunque a saltare la decisiva finale di qualificazione di martedì a Stoccolma contro la Polonia.