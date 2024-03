I complimenti a Miranchuk scatenano l’ex Malinovskyi

Uno, l’ucraino Ruslan Malinovskyi, aveva segnato all’Olympiacos in Europa League proprio nel giorno dell’invasione russa. L’altro, il russo Aleksej Miranchuk, pochi giorni dopo in campionato contro la Sampdoria. Esultanze composte, gesti e sguardi senza teatralità. Circondati, quasi a proteggerli, dall’affetto silenzioso dei compagni. Ognuno rispettoso del dramma dell’altro, perché se è terribile vedere la propria terra invasa e bombardata, non è nemmeno facile trovarti a essere parte del popolo invasore. E ancora, lo striscione dei tifosi raffigurante i due giocatori che si tenevano per mano, esaltazione di uno spogliatoio nerazzurro il cui motto era «contano le persone, non le bandiere».

I post di Ruslan Malinvoskyi, ucraino ora in organico al Genoa Due anni dopo, la crudeltà della guerra ha distrutto anche gli sforzi di due giovani atleti di essere più forti del dolore e delle barriere. E nel momento in cui Miranchuk corona il sogno di ogni giocatore (un gol con la maglia della sua nazionale) arriva il tackle durissimo dell’ex compagno. Che al di là dell’inopportunità di consentire alla nazionale russa (da due anni ferma per le sanzioni dell’Uefa e della Fifa) di scendere in campo in una situazione che non presentava alcun elemento di novità, finisce per coinvolgere anche l’Atalanta. Ma l’Atalanta ha fatto con Miranchuk quello che fa per ogni suo giocatore quando segna in nazionale: si è complimentata via X (l’ex Twitter) con un emoji (il cappello a cilindro) che evoca il soprannome di «Maghetto» con cui Miranchuk e identificato nello spogliatoio.

Immediata dunque la risposta di Malinovskyi, parsa indirizzata comunque più a Miranchuk che alla società nerazzurra, che in ogni caso ha rimosso il post da X in tempi rapidi . Nell’intento di evitare di fomentare situazioni di tensione se non addirittura di odio, visto che il tenore dei commenti a sostegno dell’uno e dell’altro ha finito per andare ben presto al di sopra delle righe. Non è stato possibile invece rimuovere il post da Instagram per una questione tecnica: in quel caso infatti l’account sorgente che consente alla società nerazzurra di avere i diritti per poter postare i gol dei propri giocatori è quello della nazionale, e quindi della federazione, interessata. Quella russa, nel caso specifico.