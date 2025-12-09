Burger button
Sport / Bergamo Città
Martedì 09 Dicembre 2025

I tifosi inglesi sparsi in città, mentre i giocatori del Chelsea visitano ChorusLife

IL PRE PARTITA. Sono quasi 1.300 i tifosi londinesi attesi in città, settore ospiti quasi pieno ma non sold out.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Alcuni tifosi del Chelsea in piazzale Alpini, il meeting point per poi raggiungere lo stadio
Alcuni tifosi del Chelsea in piazzale Alpini, il meeting point per poi raggiungere lo stadio
(Foto di Bedolis)

Bergamo

Sono arrivati a piccoli gruppi e si sono dispersi in città, i tifosi del Chelsea accreditati per la partita di Champions contro l’Atalanta sono 1.263 che occuperanno il settore ospiti del New Balance Arena.

L’ordinanza per limitare il consumo di alcol

In città è in vigore l’ordinanza che limita il consumo di alcol, le forze dell’ordine hanno rinforzato la presenza nei punti più sensibili, come di consueto nelle occasioni «europee» nerazzurre.

Il meeting point di piazzale Alpini

Il «meeting point» dedicato ai fan del Chelsea - che hanno ricevuto una dettagliatissima guida di una decina di pagine con tutte le indicazioni per vivere una trasferta sicura - è come sempre in piazzale Alpini, e da lì nel tardo pomeriggio partiranno le navette per lo stadio. È questo, tipicamente, uno degli aspetti più delicati sul fronte dell’ordine pubblico: nelle «istruzioni» ai tifosi, il club londinese ha ricordato che è obbligatorio raggiungere lo stadio solo con i bus dedicati, mentre è vietato il corteo.

Le forze dell’ordine al meeting point di piazzale Alpini dove si radunano i tifosi inglesi
Le forze dell’ordine al meeting point di piazzale Alpini dove si radunano i tifosi inglesi
(Foto di Bedolis)
I tifosi del Chelsea bevono prima del match in pub cittadino
I tifosi del Chelsea bevono prima del match in pub cittadino
(Foto di Bedolis)
tifosi del Chelsea bevono prima del match in piazzale Alpini a Bergamo
tifosi del Chelsea bevono prima del match in piazzale Alpini a Bergamo
(Foto di Bedolis)

Le zone della città proibite agli inglesi

C’è poi la «no go zone», cioè i luoghi di Bergamo dove è sconsigliato recarsi per evitare possibili contatti con gli atalantini: R edona, Monterosso, Conca Fiorita e Borgo Santa Caterina sono alcuni dei quartieri dove gli inglesi non dovrebbero «girare». E per ora i tifosi dei Blues hanno seguito le indicazioni e la situazione è totalmente sotto controllo.

I giocatori del Chelsea a ChorusLife

I giocatori del Chelsea, invece, prima di recarsi alla stadio, hanno visitato ChorusLife, sui social della squadra inglese sono apparese le foto dei giocatori tra le vie dello smart district.

