I tre percorsi della Granfondo, nel solco della tradizione

Sarà una BGY Airport Granfondo nel segno della tradizione quella che prenderà il via domenica 14 maggio da Via Marzabotto, nel cuore di Bergamo . L’organizzazione di G.M.S. ha infatti confermato i tre percorsi ben noti ai cicloamatori che fanno dell’appuntamento orobico un must della loro stagione, mantenendo attiva anche la possibilità di cambiare idea durante la gara su quale percorso intraprendere.