I volti e i colori dei tifosi nerazzurri a Marsiglia - Foto e video

A Marsiglia continua a piovere e a tirare un gran vento ma i tifosi atalantini sono ben equipaggiati. Nel primo pomeriggio i bergamaschi si stanno iniziando a far vedere per le strade della cittadina e molti sono arrivati con pullman organizzati.

Per la serata, del resto, si annuncia tutto esaurito: da Bergamo sono attesi poco meno di 2.800 supporters, 2.779 nel settore ospite, qualcuno in tribuna. Saranno oltre 1.000 gli agenti schierati per garantire l’ordine pubblico, con misure molto severe.