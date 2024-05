Gasperini dà la carica ai nerazzurri: «Avanti con coraggio»

Marsiglia-Atalanta, semifinale d’andata di Europa League: l’attesa è finita. Nella classica conferenza stampa della vigilia ha parlato Gian Piero Gasperini, presentando così la grande sfida di giovedì 2 maggio al Vélodrome: «Essere favoriti o meno conta poco, conta il campo. Magari ci viene data un po’ di credibilità in più perché abbiamo eliminato il Liverpool, ma domani si riparte da capo. È la prima di due partite, ma l’andata è già importante perché si decidono gli atteggiamenti con cui si affronterà il ritorno» ha dichiarato il tecnico nerazzurro nel pomeriggio dell’1 maggio.

L’ennesimo appuntamento storico della stagione: «Un’annata straordinaria. In campionato abbiamo giocato partite difficili, ma quella contro il Marsiglia non è la prima grande sfida decisiva della stagione. Penso a Lisbona e Liverpool, Milan e Fiorentina in Coppa Italia. Tutti appuntamenti di alto livello che ci danno coraggio e credibilità per affrontare quelli che arrivano, sempre con rispetto per l’avversario».

Lo stadio Vélodrome: entrate con noi a visitarlo. Video

Poi sulla condizione della rosa: «I convocati sono tutti disponibili e pronti per giocare. È rimasto a casa Bakker per un attacco influenzale, gli altri ci sono. Scalvini è recuperato, va anche detto che abbiamo diverse situazioni abbastanza chiare, con tanti giocatori che possono ruotare con le cinque sostituzioni. In porta? Giocherà Musso».

Gasperini: «Per entrambe è molto prestigioso essere qui, entrambe lo hanno meritato sul campo. Siamo orgogliosi» La partita sarà un’ultima spiaggia per il Marsiglia, mentre l’Atalanta è ancora in corsa su tre fronti: «Per entrambe è molto prestigioso essere qui a giocarsi la semifinale, entrambe lo hanno meritato sul campo. Noi in questo momento pensiamo solo all’Europa League, anche per noi rappresenta la priorità».

Sugli oltre 2500 tifosi in arrivo da Bergamo, invece: «Siamo orgogliosi di portare così tanta gente in giro per l’Europa, è uno dei traguardi più belli. È stato così ad Anfield, sarà così anche domani, in un altro stadio fantastico. Per un club come il nostro, che non avrà grandi numeri, ma ha grande passione, è qualcosa di molto bello».

Pasalic: «Speriamo di poter regalare un’altra gioia ai bergamaschi»

Mario Pasalic in conferenza stampa alla vigilia di Marsiglia-Atalanta

(Foto di Magni) Con Gasperini, in conferenza stampa, ha parlato Mario Pasalic. Uno dei punti di riferimento di questa Atalanta, soprattutto nelle coppe europee: «Ormai siamo abituati a queste sfide, a queste atmosfere. Bisogna sapersi isolare, conta la preparazione e poi come giochi sul campo. Questa è sicuramente una delle sfide più importanti da quando gioco a Bergamo, speriamo di poter dare un’altra gioia ai tifosi».

Intanto una brutta notizia per l’Atalanta: per Marsiglia non è partito Mitchel Bakker, a causa di una gastroenterite. Assenti, come da previsioni, anche Holm, Toloi e Palomino, oltre allo squalificato Hien. Tre i giovani convocati: Bonfanti, ormai stabilmente aggregato alla prima squadra, Palestra dell’Under 23 e Comi della Primavera.

Marsiglia, Gasset: «L’Atalanta è la migliore tra le quattro semifinaliste»