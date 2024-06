Il 27 luglio in Olanda contro l’Az Alkmaar. Atalanta, test in vista della Supercoppa

Il 14 agosto contro il Real Madrid

La partita in Olanda rappresenterà per l’Atalanta un significativo banco di prova non solo nell’ottica della preparazione estiva, ma anche - se non soprattutto - in vista della finale della Supercoppa Europea, che i nerazzurri - detentori della Europa League - disputeranno il 14 agosto, a Varsavia, contro il Real Madrid, vincitore della Champions League ed è stata la sua 15ª vittoria, includendo anche la vecchia Coppa dei Campioni.