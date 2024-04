Il 5 maggio tutti in bici, torna la BGY Airport Granfondo

La BGY Airport Granfondo tornerà domenica 5 maggio e richiamerà nella città e provincia di Bergamo migliaia di ciclisti amatori ed appassionati. L’evento si svolgerà sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana ed è stato presentato ufficialmente con una conferenza stampa ospitata dalla Sala Traini nella sede di Bergamo di Banco BPM.

I tre percorsi della Granfondo

I partecipanti potranno decidere anche in corso d’opera se optare per il percorso corto, quello medio o il lungo. I tre percorsi sono adatti a ogni tipologia di ciclista e a diversi livelli di preparazione: vanno infatti dal corto di 89,4 km (1.400 m di dislivello), passando per il medio da 128,8 km (2.100 m dislivello), fino al lungo da 162,1 km (3.050 m dislivello). Sono 6 le Valli attraversate: la Val Cavallina,la Valseriana, la Val Serina, la Val Brembana, la Val Taleggio e la Valle Imagna e ben 37 i comuni.

I chilometri di salita totale sono circa 23 per il percorso più breve, 33 per il percorso medio e sfiorano i 49 per il percorso lungo. Per la categoria GIM, che permette a qualsiasi tipo di bicicletta – muscolare ed elettrica, da strada, gravel e mtb – di partecipare alla Granfondo BGY, verrà messa a disposizione una griglia dedicata e sarà disponibile la sola distanza corta. Durante il tragitto saranno presenti complessivamente 5 punti ristoro, più il ristoro al traguardo a cui va aggiunto anche il pasta party finale, compreso nell’iscrizione.

La presentazione della BgY Airport Granfondo nella sala di Bpm a Bergamo

(Foto di Eleonora Capelli)

La cronoscalata Eugenio Mercorio

La salita da Nembro a Selvino rappresenterà il tratto di sfida per la «Cronoscalata Eugenio Mercorio», la sfida nella sfida della BGY Airport Granfondo che vuole esaltare la competizione tra gli scalatori e ricordare la memoria di un grande amico della manifestazione.La cronoscalata parte da via Torquato Tasso a Nembro (325 slm) e si concluderà in Corso Gabriele Camozzi a Selvino (946 slm). La miglior prestazione cronometrata risale all’edizione 2022 dell’evento, con l’ex professionista Manuel Senni che aveva fermato il cronometro su 25.21.8.

I tornanti della Nembro-Selvino

Il BGY Bike Office all’aeroporto

Anche quest’anno Vittoria supporterà la granfondo di casa come fornitore di assistenza meccanica attraverso il Servizio Corse, un team di meccanici esperti coinvolti in numerose competizioni ciclistiche in tutto il mondo. Alla BGY Airport Granfondo, il Servizio Corse Vittoria fornirà assistenza con 3 auto, dotate di biciclette e ruote con pneumatici Vittoria Corsa PRO, e in 1 punto fisso presente sul percorso.

Non è finita qui: Vittoria può offrire supporto anche prima e dopo la gara. Chiunque arrivi in aereo a Bergamo per partecipare alla BGY Airport Granfondo può usufruire in aeroporto di un servizio gratuito di supporto, fornito dal Servizio Corse Vittoria, per assemblaggio bici e deposito borsa porta-bicicletta. Un servizio molto utile ed esclusivo reso possibile dalla collaborazione tra Vittoria e l’Aeroporto di Milano Bergamo (BGY), il primo aeroporto bike-friendly d’Europa. Il BGY Bike Office è un servizio sempre operativo e che grazie alla collaborazione esclusiva con la BGY Airport Granfondo diventa un’opportunità speciale per tanti appassionati che voleranno a Bergamo, provenienti da diverse città d’Italia e del mondo, per partecipare al prestigioso evento ciclistico amatoriale.

BGY Airport Granfondo Thomas Colbrelli all’arrivo nel 2023

La maglia ufficiale della Granfondo

BGY Airport Granfondo La maglia ufficiale della BGY Airport Granfondo è stata realizzata da Santini Cycling Wear, con esclusivo design limited edition. Una maglia da collezione, un oggetto di tendenza e ambito da tanti appassionati di ciclismo e non solo che è possibile ricevere con un sovrapprezzo al momento dell’iscrizione all’evento.Il design della maglia 2024 si ispira alla grafica dell’evento, con i colori bianco e azzurro e ai suoi simboli. Il primo è il simbolo delle tre vette (Colle Gallo, Selvino e Val Taleggio) che sono le tre salite simbolo della manifestazione; la catena a rappresentare i tre possibili percorsi di 89, 128 e 161 chilometri; il barcode simbolo dell’Aeroporto BGY; il cerchio che tra la partenza e l’arrivo dal capoluogo Bergamo racchiude in sé tutti e 36 i comuni interessati dal passaggio della manifestazione; e infine il disegno fantasia che rappresenta proprio quel pizzico di fantasia che non manca mai e che ogni anno gli organizzatori ci mettono insieme a tanta passione per regalare un’esperienza indimenticabile a tutti i partecipanti.

Realizzata in edizione limitata, la maglia ufficiale è acquistabile insieme all’iscrizione alla Granfondo per un totale di € 90,00 o singolarmente al prezzo di € 45,00, con anche la possibilità di spedizione in Italia e all’estero. Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento, www.granfondobgy.it

I partecipanti alla conferenza stampa

Tra gli altri sono intervenuti alla conferenza stampa Giovanni Sanga, presidente di SACBO Spa, la società di gestione dell’Aeroporto Milano Bergamo, il Sottosegretario con delega allo sport di Regione Lombardia Lara Magoni, Fabrizio Zambetti, Responsabile Direzione Territoriale Bergamo-Brescia-Lario di Banco BPM, il suo predecessore Roberto Perico, grande amico dell’evento, l’Assessore allo Sport e Giovani della Città di Bergamo Loredana Poli, il Consigliere della Provincia di Bergamo con delega allo sport Giorgia Gandossi, il presidente del Comitato Regionale Lombardo della Federciclismo Stefano Pedrinazzi. Tutti hanno sottolineato l’importanza dell’evento ed espresso grandi elogi per la manifestazione e il suo organizzatore Giuseppe Manenti con tutto il suo rodato staff.

Santini ospita il nuovo quartier generale

La salita Nembro-Selvino Il nuovo quartier generale della manifestazione, che nella giornata di sabato 4 maggio ospiterà la distribuzione dei numeri e dei pacchi gara, l’Expo Village, la sala stampa e la segreteria, si trasferirà dal Lazzaretto di Bergamo alla nuova sede cittadina di Santini Cycling Wear, in via Zanica 14, nel quartiere Malpensata. Una scelta che rafforza ulteriormente il legame tra l’impresa della famiglia Santini e la Granfondo bergamasca. L’area sarà aperta al pubblico e ai partecipanti sabato 4 maggio a partire dalle ore 9:00 e fino alle ore 20:00, saranno presenti anche aree di intrattenimento e ristoro per gli ospiti ed il pubblico. Domenica 5 maggio sarà poi la tradizionale area del Lazzaretto di Bergamo, nei pressi di partenza e arrivo in via Marzabotto, a tornare a colorarsi e ad accendere la festa della BGY Airport Granfondo 2024.

BGY Airport Granfondo e l’arte

Anche nel 2024 si rinnova la collaborazione tra la BGY Airport Granfondo e la Fondazione Creberg, per promuovere arte e cultura.L’artista prescelto quest’anno è Giovanni Frangi – artista milanese di rilievo internazionale – con due opere pittoriche che si potranno ammirare negli spazi allestiti all’interno della segreteria e dell’ExpoVillage; si tratta di due monumentali dipinti – del ciclo Divina Wallpaper – facenti parte della Collezione di Fondazione Creberg e messi a disposizione della manifestazione per l’ammirazione del pubblico.

Info iscrizioni

É possibile iscriversi tramite gli appositi moduli sul sito ufficiale dell’evento www.granfondobgy.it, o presso gli uffici organizzativi di GMS, in Via G. Da Campione, 24/c – 24124 Bergamo (tel.+39 035.211721). Chiusura iscrizioni: sabato 13 aprile.