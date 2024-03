Il Bergamo 1991 batte Trento nel recupero e spera ancora in una difficile salvezza

La situazione, è inutile nasconderlo, resta molto complicata per la squadra allenata da Bigarelli che ha raggiunto al penultimo posto Cuneo, ma è ancora in svantaggio con le piemontesi per il minor numero di partite vinte (5 contro 7), il che vuol dire che se domenica 24 il Bergamo 1991 non supererà in classifica Cuneo saranno le rossoblù a retrocedere. E dando un’occhiata alle partite della giornata decisiva non si può non notare che il Bergamo 1991 giocherà in casa ma dovrà vedersela contro Scandicci che giocherà per conservare il suo secondo posto in regular season, mentre Cuneo sarà di scena in trasferta ma contro una squadra come Firenze, decima e ormai abbastanza demotivata.