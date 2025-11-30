Il Bergamo 1991 cala il tris di vittorie. A Firenze un’affermazione per l’8° posto

Vittoria, sorpasso e scalata. È la domenica che porta tre sorrisi da Firenze: un successo perentorio e convincente, tre punti che valgono il sorpasso de Il Bisonte e un nuovo passo in avanti nella classifica di un girone di andata che è a un turno dalla fine: ora le rossoblù sono ottave, una posizione che garantisce i playoff e la qualificazione per la Coppa Italia se conservata anche nel prossimo turno.

La partita di Firenze in cifre

A Firenze gli attacchi di Cese e Kipp sono inesorabili, così come quelli delle centrali Manfredini e Meli, quest’ultima votata Mvp del match. Ma anche la ricezione, il muro (14) e la difesa fanno sorridere coach Parisi. In avvio, Cese Montalvo torna protagonista nel sestetto titolare e apre le danze mettendo a terra 7 attacchi e 2 muri punto, ma la seguono anche Manfredini (4) e Kipp (4) in un set in cui tutto gira per il meglio e porta al primo vantaggio (20-25).

Il trend si conferma nel secondo parziale, con Kipp (5) e Meli (3 attacchi e 2 muri) in ascesa e Cese Montalvo (6) sempre nel cuore dell’azione: è doppio vantaggio (20-25). Ora Bergamo deve pensare a chiudere i giochi ed Eze mette in moto Kipp (9 punti nel terzo parziale): si vola in fretta sul +9 (1-10). Bolzonetti entra per dare respiro a Cese Montalvo, lascia la sua impronta in fase di ricezione e la chiude con il punto del 22-25.

La cubana Ailama Cese Montalvo in azione a muro Lvf

Il Bisonte Firenze-Bergamo 0-3

Parziali: (20-25, 20-25, 22-25)

Firenze: Morello 1, Villani 10, Knollema 6, Malesevic 2, Bukilic 3, Kacmaz 2, Valoppi (L); Bertolino, Zuccarelli 3, Tanase 10, Agrifiglio, Acciarri 2. N.e. Colzi (L), Lapini. Allenatore: Chiavegatti

Bergamo: Eze 3, Kipp 18, Manfredini 10, Mlejnkova 8, Meli 10, Cese Montalvo 17, Armini (L); Bolzonetti 2, Weske, Strubbe. N.e. Carraro, Ferrario (L), Mosser, Micheletti. Allenatore: Parisi

Arbitri: Denis Serafin e Antonella Verrascina