Il Bergamo 1991 centra il poker di vittorie: batte Busto Arsizio e balza al quinto posto

Erano sei anni che le rossoblù non centravano quattro vittorie consecutive e per la prima volta in questo campionato hanno battuto una squadra che stava davanti a loro in classifica, segno di una crescita continua. Bergamo apre le danze con un avvio di match travolgente, a cui Busto risponde assestandosi, inseguendo e arrivando a -1 nelle fasi finali del primo parziale. Il time out di Parisi sul 22-21 rimette ordine e spinge Bergamo, Busto resiste fino al 24-24, quando Cese Montalvo (assoluta protagonista del set con l’80% dei suoi attacchi messi a segno, 8) e il muro di Manfredini regalano l’1-0.