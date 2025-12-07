Il Bergamo 1991 entra in Coppa Italia. Dovrà sfidare nei quarti Conegliano

Il Volley Bergamo 1991 entra in Coppa Italia. Nonostante la sconfitta al tie-break nell’anticipo di sabato 6 dicembre con Macerata, le rossoblù riescono comunque a mantenere l’ottavo posto in campionato. Alla competizione partecipano le prime otto classificate al termine dell’andata di campionato: per conoscere la griglia definitiva dei quarti di finale bisognava aspettare gli esiti delle partite di domenica 7. La conferma della qualificazione è arrivata grazie al risultato di Firenze, che avrebbe potuto scavalcare le bergamasche vincendo con Novara: le toscane però hanno perso 3-0 e sono così state escluse dai giochi.