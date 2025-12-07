Burger button
Sport / Bergamo Città
Domenica 07 Dicembre 2025

Il Bergamo 1991 entra in Coppa Italia. Dovrà sfidare nei quarti Conegliano

VOLLEY A1 FEMMINILE Il Bergamo 1991 sabato 6 dicembre ha perso a Macerata al tie-break in campionato, ma domenica 7 si è qualificata lo stesso per i quarti di finale di Coppa Italia perché Firenze ha perso contro Novara.

Denise Meli e Kendall Kipp a muro nel match che il Bergamo 1991 ha perso sabato 6 dicembre a Macerata al tie-break
Denise Meli e Kendall Kipp a muro nel match che il Bergamo 1991 ha perso sabato 6 dicembre a Macerata al tie-break
(Foto di Lvf)

Il Volley Bergamo 1991 entra in Coppa Italia. Nonostante la sconfitta al tie-break nell’anticipo di sabato 6 dicembre con Macerata, le rossoblù riescono comunque a mantenere l’ottavo posto in campionato. Alla competizione partecipano le prime otto classificate al termine dell’andata di campionato: per conoscere la griglia definitiva dei quarti di finale bisognava aspettare gli esiti delle partite di domenica 7. La conferma della qualificazione è arrivata grazie al risultato di Firenze, che avrebbe potuto scavalcare le bergamasche vincendo con Novara: le toscane però hanno perso 3-0 e sono così state escluse dai giochi.

La missione impossibile a fine mese

Le rossoblù rimangono invece dietro a Vallefoglia, che ha vinto con Cuneo: dal momento che la griglia degli incroci replica lo schema dei playoff scudetto (la prima con l’ottava), ecco che Bergamo si troverà ad affrontare la capolista Conegliano in una partita secca (data da definire tra il 29 e il 30 dicembre). Andrà in scena quindi una sorta di bis di gara 1 dei quarti dei playoff scudetto della scorsa stagione (con le pantere che avevano vinto 3-0): si giocherà in casa della squadra che detiene il miglior piazzamento, quindi a Conegliano. Per Bergamo l’inizio dell’avventura in Coppa Italia non poteva essere più difficile di così.

Bergamo
Sport
Pallavolo
Volley Bergamo 1991
Prosecco Doc Imoco Conegliano