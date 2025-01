Il Bergamo 1991 e l’impresa impossibile: a Treviglio arriva l’imbattuta Conegliano

Le rossoblù bergamasche stanno vivendo un momento d’oro perché sono reduci da cinque vittorie consecutive, insediate in quinta posizione e dirette verso i playoff, ma sulla carta la prossima partita si presenta proibitiva per le ragazze allenate da Parisi in quanto le venete di coach Santarelli sono autentiche schiacciasassi, assolute dominatrici in Italia e non solo. A Treviglio sarà volley spettacolo e per il Bergamo 1991 sarà un bel banco di prova contro le migliori, un po’ come scalare l’Everest.