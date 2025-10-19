Sport / Bergamo Città
Domenica 19 Ottobre 2025
Il Bergamo 1991 sogna l’impresa, ma al tie-break s’arrende alla capolista Novara
VOLLEY A1 FEMMINILE. Nella sua prima partita al ChorusLife il Volley Bergamo 1991 sfiora il colpaccio costringendo la battistrada Novara al tie-break e le rossoblù sono state le uniche a strapparle un punto.
Bergamo
Il Volley Bergamo 1991 alla fine si deve accontentare di un punto, ma la prestazione è sicuramente positiva , da applaudire. Le rossoblù, dopo lo svantaggio iniziale, riescono addirittura ad andare sul 2-1, ma le forti rivali di giornata portano il match al quinto set e conquistano la vittoria. Alla ChorusLife Arena, Bergamo combatte in modo gagliardo: difende bene e fa del muro la propria forza trascinata da Kipp, miglior realizzatrice con 23 punti. Ma, come con Busto, finisce di nuovo con un tie-break che lascia l’amaro in bocca. Comunque un punto contro Novara è da considerare un bottino prezioso.
Bergamo-Novara 2-3
Parziale: 17-25, 25-19, 25-18, 21-25, 7-15.
Bergamo 1991: Eze 6, Kipp 23, Strubbe 6, Manfredini 10, Mlejnkova 2, Cese Montalvo 14, Armini (L); Mosser 14, Bolzonetti 1, Carraro R., Weske, Meli. N.e. Ferrario (L), Micheletti. Allenatore: Parisi
Novara: Cambi 2, Herbots 18, Alsmeier 20, Mims 2, Bonifacio 12, Igiede 11, De Nardi (L); Squarcini, Carraro G., Ishikawa 11, N.e. Leonardi, Baijens, Costantini, Melli. Allenatore: Bernardi
Arbitri: Alessandro Rossi e Rocco Brancati
Note: spettatori 2.158 per un incasso di 20.465 euro. Durata Set: 24’, 29’, 26’, 29’, 14’. Battute Vincenti: Bergamo 4, Novara 4. Battute Sbagliate: Bergamo 11, Novara 6. Muri: Bergamo 17, Novara 9.
