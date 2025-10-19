Il Bergamo 1991 sogna l’impresa, ma al tie-break s’arrende alla capolista Novara

Il Volley Bergamo 1991 alla fine si deve accontentare di un punto, ma la prestazione è sicuramente positiva , da applaudire. Le rossoblù, dopo lo svantaggio iniziale, riescono addirittura ad andare sul 2-1, ma le forti rivali di giornata portano il match al quinto set e conquistano la vittoria. Alla ChorusLife Arena, Bergamo combatte in modo gagliardo: difende bene e fa del muro la propria forza trascinata da Kipp, miglior realizzatrice con 23 punti. Ma, come con Busto, finisce di nuovo con un tie-break che lascia l’amaro in bocca. Comunque un punto contro Novara è da considerare un bottino prezioso.