Il Bergamo 91 cede con onore a Scandicci. Vince un set e ne perde uno per 37-35

Spettacolo allo stato puro con Cese Montalvo che vince il duello a distanza con Antropova: 27 punti a 25 per la schiacciatrice cubana delle rossoblù. Bergamo se la gioca alla pari con la seconda della classe. Brava a sfruttare le occasioni più preziose e a capitalizzare i set point. Finisce 1-3 in quattro set (uno vinto da Scandicci addirittura per 37-35 con il Bergamo 1991 che ha fallisce 7 set point) che consegnano i tre punti a Scandicci, ma sulle tribune è festa ed entusiasmo per questo gruppo che non smette di stupire. In classifica le bergamasche restano al sesto posto perché perde anche Busto Arsizio (a -1).