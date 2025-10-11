Burger button
Sport / Pianura
Sabato 11 Ottobre 2025

Il Bergamo 91 debutta in casa a Treviglio contro il San Giovanni in Marignano

VOLLEY A1 FEMMINILE Dopo il ko di Monza contro la Numia Milano nella prima giornata, il Bergamo 1991 debutterà domenica 12 ottobre in casa, al PalaFacchetti di Treviglio, contro la matricola San Giovanni in Marignano.

Coach Carlo Parisi è la guida del Volley Bergamo 1991
Coach Carlo Parisi è la guida del Volley Bergamo 1991
(Foto di Lvf)

Esordio casalingo per il Volley Bergamo 1991 che domenica 12 ottobre alle 17, al PalaFacchetti di Treviglio, sfiderà la neopromossa San Giovanni in Marignano. Dopo la sconfitta incassata da Milano alla prima giornata, le rossoblù avranno l’occasione di riscattarsi e di conquistare i primi punti contro una squadra battuta da Novara, un’altra big, all’esordio. Bergamo arriva alla sfida rinvigorita: gli acciacchi influenzali che avevano tormentato Cese Montalvo e Kipp sono ormai solo un ricordo.

Le giocatrici del Volley Bergamo 1991 nel debutto perso per 3-0 contro Milano a Monza
Le giocatrici del Volley Bergamo 1991 nel debutto perso per 3-0 contro Milano a Monza
(Foto di Lvf)

Manfredini: «Non sarà facile»

Non dovrebbero esserci incognite riguardo alla formazione che coach Parisi schiererà: Eze in regia in diagonale con Kipp, Cese Montalvo e Mlejnkova a lato, Manfredini e Strubbe al centro, Armini libero. Ed è proprio la giovane centrale Manfredini a mettere in guardia dalle insidie che potrebbe riservare il match odierno: «Non sarà assolutamente facile. Le nostre avversarie hanno già una grande intesa, perché sono un gruppo che gioca insieme dall’anno scorso. Sarà importante pensare alla nostra metà campo ed esprimere al meglio il nostro gioco». Ma in realtà le premesse per Bergamo sono positive.

