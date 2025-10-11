Il Bergamo 91 debutta in casa a Treviglio contro il San Giovanni in Marignano

Esordio casalingo per il Volley Bergamo 1991 che domenica 12 ottobre alle 17, al PalaFacchetti di Treviglio, sfiderà la neopromossa San Giovanni in Marignano. Dopo la sconfitta incassata da Milano alla prima giornata, le rossoblù avranno l’occasione di riscattarsi e di conquistare i primi punti contro una squadra battuta da Novara, un’altra big, all’esordio. Bergamo arriva alla sfida rinvigorita: gli acciacchi influenzali che avevano tormentato Cese Montalvo e Kipp sono ormai solo un ricordo .

Manfredini: «Non sarà facile»

Non dovrebbero esserci incognite riguardo alla formazione che coach Parisi schiererà: Eze in regia in diagonale con Kipp, Cese Montalvo e Mlejnkova a lato, Manfredini e Strubbe al centro, Armini libero. Ed è proprio la giovane centrale Manfredini a mettere in guardia dalle insidie che potrebbe riservare il match odierno: «Non sarà assolutamente facile. Le nostre avversarie hanno già una grande intesa, perché sono un gruppo che gioca insieme dall’anno scorso. Sarà importante pensare alla nostra metà campo ed esprimere al meglio il nostro gioco». Ma in realtà le premesse per Bergamo sono positive.