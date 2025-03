Il Bergamo 91 non fa l’impresa impossibile. Conegliano vince 3-0 in gara1 dei quarti

Sestetti titolari con sorpresa: Parisi schiera Bolzonetti e tiene a riposo Cese Montalvo, non ancora al 100%. Santarelli affida la regia a Seki. Scattano in avanti subito le venete, Bergamo prova ad agganciarle, si tiene a contatto ma non riescono aggancio e sorpasso.Conegliano colpisce da ogni angolo, ma è dal centro che si segnalano le percentuali più alte con Lubian (100% nel primo set) e Chirichella (50%).

Che continuano a dominare anche in avvio di secondo set. A loro si aggiunge Lanier, entrata in corsa mettendo a segno 5 punti (100%) nel parziale che porta le padrone di casa sul due a zero. Poi si scatena Haak (9 punti nel solo terzo set) e Bergamo non può andare oltre il terzo parziale. La rivincita tra una settimana, alla ChorusLife Arena di Bergamo. Le parole di Virginia Adriano: «Sapevamo sarebbe stato difficile, contro loro è sempre dura in questo palazzetto. L’intenzione era quella di fare qualcosa in più, ma abbiamo fatto fatica in alcuni fondamentali. Sarà una gara emozionante quella di domenica prossima a Bergamo dove avremo un grande pubblico a spingerci»