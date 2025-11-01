Burger button
Sport / Bergamo Città
Sabato 01 Novembre 2025

Il Bergamo 91 strappa un set a Conegliano. Poi s’inchina per 3-1 al ChorusLife

VOLLEY SERIE A1. Il Bergamo 1991 era chiamato a un’impresa impossibile contro la corazzata Conegliano. Sabato 1° novembre le rossoblù non hanno fatto il colpaccio, ma hanno comunque conquistato il set d’apertura.

La ChorusLife Arena gremita per la sfida tra il Bergamo 1991 e le campionesse d’Italia di Conegliano
La ChorusLife Arena gremita per la sfida tra il Bergamo 1991 e le campionesse d’Italia di Conegliano
(Foto di Colleoni)

Grande avversario, grande sfida, pubblico pazzesco: Bergamo infermabile nel primo set ha messo paura alle campionesse di Conegliano, che hanno dovuto lottare su ogni palla per riuscire ad agguantare le rossoblù e rimontarle, andando a conquistare la vittoria. Kendall Kipp, con 20 punti, ha illuminato la ChorusLife Arena, innescata da Eze nei momenti caldi della gara, così come Ailama Cese Montalvo. Sul fronte opposto Gabi (mvp) e Adigwe hanno risposto colpo su colpo, incendiando il match. Il commento di Linda Manfredini: «Abbiamo fatto una gara che ci dà morale, perché siamo riuscite a mettere in campo l’atteggiamento giusto e Conegliano ha dovuto faticare e dare tutto per riuscire a rimontare il nostro vantaggio iniziale. Deve essere questo il nostro punto di partenza».

Bergamo 1991-Conegliano 1-3

Parziali: 25-20, 21-25, 12-25, 18-25.

Bergamo 1991: Eze 1, Kipp 20, Strubbe 5, Manfredini 9, Mlejnkova 3, Cese Montalvo 13, Armini (L); Carraro, Weske 3, Bolzonetti 4, Mosser, Meli, N.e. Ferrario (L), Micheletti. Allenatore: Parisi

Conegliano: Gabi 14, Wolosz 1, Adigwe 21, Chirichella 8, Fahr 6, Sillah 11; De Gennaro (L); Scognamillo, Ewert, Haak 3. N.e. Lubian (L), Munarini, Daalderop. Allenatore: Santarelli

Arbitri: Alessandro Cavalier e Anthony Giglio.

Note: durata set 26’, 27’, 24’, 25’. Battute vincenti: Bergamo 5, Conegliano 4. Battute sbagliate: Bergamo 16, Conegliano 12. Muri: Bergamo 6, Conegliano 8 Spettatori 4.310 per un incasso di 59.573 euro.

Un attacco della cubana Cese Montalvo (Bergamo 1991) nel match contro Conegliano
Un attacco della cubana Cese Montalvo (Bergamo 1991) nel match contro Conegliano
(Foto di Colleoni)

Bergamo
Sport
Pallavolo
Kendall Kipp
Ailama Cesé Montalvo
Linda Manfredini
Bergamo 1991
Conegliano