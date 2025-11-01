Il Bergamo 91 strappa un set a Conegliano. Poi s’inchina per 3-1 al ChorusLife

Grande avversario, grande sfida, pubblico pazzesco: Bergamo infermabile nel primo set ha messo paura alle campionesse di Conegliano, che hanno dovuto lottare su ogni palla per riuscire ad agguantare le rossoblù e rimontarle, andando a conquistare la vittoria. Kendall Kipp, con 20 punti, ha illuminato la ChorusLife Arena, innescata da Eze nei momenti caldi della gara, così come Ailama Cese Montalvo. Sul fronte opposto Gabi (mvp) e Adigwe hanno risposto colpo su colpo, incendiando il match. Il commento di Linda Manfredini: «Abbiamo fatto una gara che ci dà morale, perché siamo riuscite a mettere in campo l’atteggiamento giusto e Conegliano ha dovuto faticare e dare tutto per riuscire a rimontare il nostro vantaggio iniziale. Deve essere questo il nostro punto di partenza».