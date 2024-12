Il grande ciclismo è già nel 2025, Bergamo punta al «Lombardia»

Mentre i corridori hanno ripreso la bicicletta e iniziato la preparazione che aggiungono a quella che alternativamente svolgono in palestra, i dirigenti delle società di tutte le categorie nel ciclismo sono al lavoro a tavolino, impegno che non è da meno a quanti sono in sella.

Nel ciclismo, l’idea del Giro femminile

In attesa il «Lombardia»

«Il 2025 sarà un anno di relativa transizione, ma in pentola bolle sempre qualcosa - conferma Bettineschi - . Lunedì 13 gennaio a Roma verrà svelato il Giro d’Italia 2025 per il quale, ribadiamo, la nostra richiesta non rientra nel disegno della gara. Ma abbiamo la promessa di un ritorno nella nostra terra della Corsa rosa. Snocciolando gli eventi, stiamo valutando per il 2025 a Bergamo una tappa del Giro d’Italia femminile, se ne parlerà prossimamente: momentaneamente il discorso rimane in sospeso. L’obiettivo principale rimane il Giro di Lombardia di inizio ottobre. L’Amministrazione comunale della nostra città è a conoscenza del progetto, per cui se il “Lombardia” non cambia rotta, la decisione definitiva è pur sempre di pertinenza della Rcs, e se permane la collaborazione con gli amministratori di Como, quest’anno a rigore di logica la corsa Monumento di chiusura dovrebbe partire in riva al Lario e concludersi a Bergamo».