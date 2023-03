Il green sul Sentierone, la Ryder Cup a Bergamo

Nell’anno di Bergamo e Brescia capitali della cultura, la Ryder Cup scende in piazza. Dalle 10 alle 18 di sabato primo aprile, sul Sentierone, avrà luogo l’evento Golf in Piazza, con gazebo, 13 postazioni di prova e l’esposizione del trofeo della Ryder Cup, organizzato dalla Federazione Italiana Golf e promosso insieme ai Ministeri del Turismo, degli Esteri e dello Sport, oltre alla collaborazione di Infront, partner e commercial Advisor della Federgolf. L’evento, che vedrà la partecipazione del campione bergamasco Costantino Rocca, è funzionale all’avvicinamento alla Ryder Cup che si svolgerà a Roma al Marco Simone Golf Club dal 29 settembre al primo ottobre 2023. Si tratta di uno degli eventi sportivi più importante al mondo, dopo i Mondiali di calcio e le Olimpiadi. Per capire la portata della competizione, a Roma sono previste 300mila persone provenienti da 120 Paesi diversi. Secondo la formula ora in vigore, la competizione prevede otto sfide foursomes, otto fourball e dodici incontri individuali. Un incontro foursome è una sfida tra due coppie di golfisti e i giocatori della stessa squadra si alternano nel colpire la pallina. Il fourball è sempre una sfida tra due coppie, ma ogni giocatore conclude la propria buca in autonomia. Viene poi scelto il risultato migliore della coppia e confrontato con quello degli avversari.