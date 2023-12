Il meteo ferma lo sci: niente SuperG per Sofia Goggia, salta anche lo speciale maschile in Val d’Isere

Una cosa così non s’era mai vista nel circo bianco con due gare cancellate nello stesso giorno - domenica 10 dicembre - una delle quali addirittura uno slalom speciale, la disciplina meno veloce e più breve che solitamente poco risente delle condizioni mete avverse. Ed invece è successo: una eccezionale nevicata su il versanti nord ed ovest delle Alpi, dalla Svizzera alla Francia, seguita anche dalla pioggia, ha portato alla contemporanea cancellazione del SuperG donne di St.Moritz, dove doveva gareggiare la bergamasca Sofia Goggia, e dello slalom speciale uomini di Val d’Isere (al cancelletto non ci sarebbe comunque stato Filippo Della Vite, gigantista di Ponteranica, che tornerà in gara il 17 dicembre in Alta Badia). Impossibile sistemare le due piste e renderle non solo praticabili ma anche sicure per gli atleti.

Decima gara cancellata

E così - in questo primo scorcio di stagione di coppa del mondo - siamo già alla decima gara cancellata delle venti in programma. Il tutto con gli uomini decisamente più danneggiati: per loro sono stati infatti cancellati il gigante di Soelden, le due discese di Zermatt-Cervinia, le tre gare veloci di Beaver Creek ed ora pure il gigante di Val d’Isere. Molto meno colpiti dalla sorte gli appuntamenti delle donne che hanno dovuto invece rinunciare solo alle due discese di Zermatt-Cervinia e del SuperG di St. Moritz. Mentre per le due discese femminili è già stato deciso che non verrano recuperate, gli uomini - già giovedì prossimo in Val Gardena sulla pista Saslong - potranno disputare invece una delle due mancate discese elvetico-italiane. Per la sorte di tutte le altre competizioni ancora non ci sono decisioni in vista ed è tutto in alto mare.