Il Milan il prossimo avversario dell’Atalanta, Demiral e Zappacosta verso la panchina. Soppy arrivato a Bergamo

Se il brasiliano soffre ancora per i postumi della minima lesione al bicipite femorale sinistro accusata settimana scorsa, Zappacosta (retto femorale destro, out dal raduno del 4 luglio) e Demiral (problemi al ginocchio, dal 28 luglio) sono ormai stabilmente in gruppo e andranno quantomeno in panchina. Koopmeiners, a parte da mercoledì per un banale incidente domestico con lieve taglio alla gamba, è destinato a riaggregarsi venerdì quando dovrebbe aggiungersi anche il neo acquisto Soppy, arrivato a Bergamo dove ha effettuato le visite mediche, poi la firma sul nuovo accordo.