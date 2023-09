Il Papu torna a casa, accordo col Monza: vivrà a Bergamo

Papu torna a Bergamo: non giocherà nell’Atalanta, ma nel Monza. Il grande ex capitano nerazzurro fa il suo ritorno in Serie A, a meno di tre anni dall’addio : era svincolato e ha deciso di legarsi al Monza. Alejandro Gomez è arrivato oggi in Italia e ha firmato un contratto fino a fine stagione con il club brianzolo: i biancorossi si erano interessati a lui nel momento della rescissione dell’accordo con il Siviglia (l’1 settembre), ma il giocatore ha preso la decisione soltanto oggi.

Gomez si sposterà con la sua famiglia, la moglie Linda e i figli Bautista, Costantina e Milo (gli ultimi due sono nati negli anni bergamaschi): tornerà a vivere a Bergamo, dove è stato di casa per quasi sette anni, dall’estate del 2014 al gennaio del 2021. L’ex capitano dell’Atalanta (59 gol in 252 presenze) ritroverà la sua vecchia città e le sue vecchie abitudini, riabbraccerà i soliti amici e per i i figli sarà più facile adattarsi in un contesto conosciuto: la differenza sarà che non dovrà più percorrere i quindici chilometri per Zingonia, ma i trentacinque per Monzello. Non tornerà da avversario al Gewiss Stadium in questa stagione, in quanto il Monza ha già giocato a Bergamo: il primo appuntamento da ex sarà il 21 aprile al Brianteo.