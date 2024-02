Il presidente Percassi firma la maglia della «camminata nerazzurra»

Lazzarini: «Grande sensibilità»

« Ringraziamo Percassi per la sensibilità nei confronti dell’ intera tifoseria. Per il centinaio di sezioni appartenenti agli storici Amici dell’Atalanta , in particolare, si tratta di un riconoscimento davvero significativo e indelebile» ha detto il presidente degli Amici, Marino Lazzarini.

La camminata sarà domenica 19 maggio

L’evento, giunto all’edizione numero 15, è confermato per domenica 19 maggio quando il serpentone dei partecipanti, come sempre, si radunerà sul Sentierone per snodarsi poi lungo gli incantevoli percorsi attraverso Città Alta e i colli. Quello di Antonio Percassi proseguirà la serie degli autografi illustri sulla maglietta celebrativa della Camminata: da Gasperini a Stromberg, da Bellini a Gomez fino a Raimondi, tanto per citarne qualcuno.