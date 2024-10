Il quartetto azzurro dell’inseguimento è di bronzo grazie a Chiara Consonni e Martina Fidanza

A Ballerup, in Danimarca, dove sono in corso i Campionati del Mondo di ciclismo su pista, il quartetto azzurro femminile dell’inseguimento a squadre si è preso la medaglia di bronzo imponendosi nella «finalina» con evidente facilità sulle canadesi. Il ct Marco Villa ha schierato le bergamasche Chiara Consonni e Martina Fidanza, unitamente alla milanese Martina Alzini e alla toscana Vittoria Guazzini: considerata la netta supremazia la conquista del bronzo non ha sorpreso. Piuttosto, le azzurre si sono lasciate sorprendere in semifinale dalle tedesche, che fino a un km dalla conclusione sembravano spacciate: in quel caso Villa aveva deciso di affiancare a Consonni, Alzini e Guazzini la Peternoster, lasciando in panchina Fidanza. Sicuramente l’avrebbe inserita nella finalissima contro le britanniche, solo che le tedesche hanno guastato la festa. Le medaglie d’oro se le sono messe in valigia le britanniche, forti delle due Morris e della Knight, ma soprattutto di quella forza trainante che ancora una volta si è rivelata Archibald.