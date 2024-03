Il rinvio di Atalanta-Fiorentina non cancella il ricordo di Emiliano Mondonico

Una stagione da giocatore e sette da allenatore dell’Atalanta, una - storica - da allenatore della Fiorentina: la partita di oggi tra nerazzurri e viola doveva essere l’occasione per ricordare Emiliano Mondonico, a meno di due settimane dall’anniversario della scomparsa. I tifosi della Curva Nord avevano, per l’occasione, preparato uno striscione dedicato: «Emiliano per sempre» .

Alla notizia del rinvio della gara, a causa di un grave malore che ha colpito Joe Barone, dirigente della Fiorentina, il ricordo di Mondonico è stato trasferito fuori dallo stadio: i tifosi nerazzurri si sono messi in contatto con la figlia Clara, che doveva essere a Bergamo per la partita, ma stava già rientrando verso casa dopo aver saputo del rinvio. Ha fatto subito marcia indietro e ha raggiunto viale Giulio Cesare, dove è stato appeso lo striscione e in tanti la aspettavano per un saluto, qualche coro e tanti abbracci: «Una splendida sorpresa - ci ha raccontato Clara Mondonico - non sapevo nulla, ho ancora i brividi. Sono passati quasi sei anni, ma il ricordo è potente e ci dà tanta forza. Ah, questa volta lo striscione l’ho portato a casa io».