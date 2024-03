Malore per Joe Barone, dirigente della Fiorentina: condizioni critiche. Match rinviato.

Malore per Joe Barone prima di Atalanta-Fiorentina. Il direttore generale della Viola è stato trasportato d’urgenza in ospedale, al San Raffaele di Milano, dove è ricoverato in terapia intensiva a seguito di un infarto. Joe Barone si è sentito male in albergo, in Brianza, dove la Fiorentina era in ritiro prima della partita con l’Atalanta.