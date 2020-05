Il sogno di Michela Moioli più vicino Gare di Coppa del mondo in Città Alta

Un altro passo in direzione del sogno. Detto di un calendario soggetto alle evoluzioni della pandemia, il prospetto provvisorio pubblicato dalla Fis ha inserito la novità più attesa: Bergamo, 16-17 gennaio 2021.

Il desiderio espresso da Michela Moioli – l’alzanese vincitrice di tre Coppe del Mondo nello snowboardcross – si può considerare ormai dietro l’angolo. L’attualità però caldeggia la strada della prudenza, dunque piedi – o meglio, tavola – a terra anche se lo sguardo resta fisso in direzione Città Alta . Per il circus sarebbe la «prima» nel cuore di un borgo medievale, per il movimento della neve e per l’intera terra orobica una strepitosa opportunità di rinascita . Con un evento d’impatto mediatico che si tradurrebbe altresì in una chance capace d’innescare un volano tra rilancio e speranza. Oltre che vetrina ideale per una terra tanto martoriata quanto orgogliosa che offre non solo la campionessa olimpica e vincitrice dell’ultima Coppa del Mondo, ma anche la compagna di squadra in azzurro Sofia Belingheri.