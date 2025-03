Il Volley Bergamo 1991 torna a giocare una partita in città dopo due anni: corsa al biglietto per l’evento del ChorusLife

La pallavolo femminile è pronta tornare in città. Al momento è una partita sola, ma che partita: la gara2 dei quarti di finale dei playoff scudetto fra Bergamo 1991 e Conegliano, in programma domenica 16 marzo alle 17 nella cornice d’eccezione dell’arena dl ChorusLife. Le bergamasche - contro la formazione che ha vinto gli ultimi sette scudetti, è imbattuta in campionato e sembra francamente imbattibile - hanno perso nettamente il primo atto in trasferta, ma questo non sembra aver raffreddato l’entusiasmo dei tifosi per il ritorno della squadra in città dopo gli ultimi due anni, nei quali ha giocato al PalaFacchetti di Treviglio. La prevendita sui circuiti MidaTicket e TicketOne procede a gonfie vele: dalle 15 di lunedì 10 sono stati messi in vendita anche i biglietti del secondo anello, poiché i 4.000 posti del primo livello sono già stati venduti. Gara inclusa per gli abbonati. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito https://www.volleybergamo1991.it/. Il sogno è quello di vincere il retour match per portare la serie almeno alla bella (in terra veneta).