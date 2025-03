Il Volley Bergamo cede in cinque set in casa del Vallefoglia. Stagione al capolinea

Titoli di coda sulla stagione del Volley Bergamo. Nella gara2 del secondo turno dei playoff Challenge, per qualificarsi al turno successivo al Vallefoglia (già vittorioso in gara1) bastavano due set, ma le marchigiane si prendono anche la vittoria in cinque set e vanno in semifinale. Il mal di schiena ferma Vittoria Piani, che resta ai box, e coach Parisi schiera Virginia Adriano in diagonale con Evans e Alessia Bolzonetti in posto 4.