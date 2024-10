Il Volley Bergamo concede il bis e conquista anche Busto Arsizio

Il Volley Bergamo 1991 passa anche a Busto Arsizio nella seconda giornata di campionato e concede il bis dopo il successo a Perugia all’esordio, restando così a punteggio pieno in compagnia di Conegliano, Scandicci e Milano. Domenica 13 ottobre sul campo di Busto le rossoblù hanno vinto in scioltezza il primo set per 25-16 con Manfredini protagonista in attacco e al servizio, e Piani a mettere il sigillo nella fase finale del parziale. Copione opposto nel secondo parziale con Busto Arsizio padrone della situazione trascinato da Obossa e Olaya: netto 25-18 per le padrone di casa e situazione in parità . Più combattuto il terzo set giocato punto a punto e continui capovolgimenti di fronte, fino al mini allungo finale delle bergamasco firmato da Strubbe firma il break che poi chiude con il 25-23 che vale 2-1 per le rossoblù. Nel quarto set il Volley Bergamo prende subito il largo non consente a Busto di rientrare, andando a chiudere set e partita sul 25-18.