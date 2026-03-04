Burger button
Sport / Pianura Mercoledì 04 Marzo 2026

Il Volley Bergamo è senza alternative. Se non batte Scandicci va fuori ai quarti

A1 FEMMINILE Giovedì 5 marzo alle 20 al PalaFacchetti di Treviglio il Bergamo 1991 si gioca in gara2 dei quarti contro Scandicci la possibilità di restare dentro il campionato. Se vince decide gara3, se perde è fuori.

Roberta Carraro, con il numero 1, è stata promossa palleggiatrice titolare per l’infortunio di Eze
(Foto di Lvf)

Bergamo

È dunque il giorno della verità. Le toscane sono favoritissime, arrivate seconde in regular season e detengono il titolo di campionesse del mondo. Centrare il successo sarebbe un’impresa titanica, però in gara1 a Firenze le rossoblù hanno sfiorato un colpaccio pazzesco, arrivando fino al tie-break. C’è da dire che Scandicci non era al 100% per le scoria di Coppa e anche perché Gaspari aveva optato per un parziale turnover delle titolari. Il Bergamo 1991 ha tenuto testa alle rivali, ma non ha avuto la lucidità per completare l’opera.

Carraro: «Possiamo essere al loro livello»

Le rossoblù però hanno intenzione di provarci di nuovo, come dice Roberta Carraro, palleggiatrice di riserva promossa titolare di recente per l’infortunio alla caviglia di Eze: devono vincere gara2 per giocarsi tutto in gara3: «In gara1 abbiamo dimostrato che possiamo essere al livello di Scandicci e metterlo in difficoltà. C’è rammarico per il risultato, perché abbiamo lottato punto a punto e alla fine alcuni dettagli hanno fatto la differenza. Dobbiamo conservare ciò che di positivo è stato fatto: l’aggressività, l’ordine tattico e la voglia di vincere».

