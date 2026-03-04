Il Volley Bergamo è senza alternative. Se non batte Scandicci va fuori ai quarti

È dunque il giorno della verità. Le toscane sono favoritissime, arrivate seconde in regular season e detengono il titolo di campionesse del mondo. Centrare il successo sarebbe un’impresa titanica, però in gara1 a Firenze le rossoblù hanno sfiorato un colpaccio pazzesco, arrivando fino al tie-break. C’è da dire che Scandicci non era al 100% per le scoria di Coppa e anche perché Gaspari aveva optato per un parziale turnover delle titolari. Il Bergamo 1991 ha tenuto testa alle rivali, ma non ha avuto la lucidità per completare l’opera.