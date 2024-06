Il Volley Bergamo parla cubano: arriva la schiacciatrice Montalvo

Un altro tassello per il Volley Bergamo: da Cuba arriva la schiacciatrice Ailama Cesé Montalvo , nella passata stagione a Firenze dove era allenata proprio da Carlo Parisi, il nuovo tecnico rossoblù. Ventitreenne di San José de las Lajas, Montalvo è alta 190 centimetri e dopo le prime esperienze nel campionato nazionale con il Mayabeque , nel 2019 ha fatto il grande salto andando a giocare con le russe dell’ Uralochka , dove è rimasta fino al 2022. Nel 2022/23 una stagiona in Romania al Rapid Bucarest (sempre con Parisi allenatore), quindi l’estate scorsa l’approdo in Italia a Firenze .

«Ho già lavorato per due stagioni con coach Parisi, è un allenatore che ti spinge sempre a dare qualcosa in più»

«Vogliamo aiutare Bergamo a raggiungere gli obiettivi di questo nuovo campionato e dovremo essere un gruppo forte e unito per farlo» le prime parole da giocatrice rossoblù di Montalvo che a Bergamo ritroverà Parisi. «Con cui ho già lavorato, prima in Romania e poi a Firenze, nella scorsa stagione. Quello che mi piace di più di lui è che è un allenatore che ti spinge sempre ad uscire dalla tua zona di comfort. Una cosa che apprezzo molto in un allenatore. Inoltre, è una persona con cui si può parlare, non solo come un allenatore, e la capacità che ha di ascoltare quello che hai da dire è una caratteristica molto importante in questo ambiente».