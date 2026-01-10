Il Volley Bergamo sfida Vallefoglia a Treviglio per difendere la posizione playoff
VOLLEY A1 FEMMINILE. Domenica 11 gennaio (ore 17) match delicato al PalaFacchetti di Treviglio per il Bergamo 1991 che dovrà vedersela contro Vallefoglia, sesta della classe e reduce da sette vittorie consecutive.
Treviglio
La squadra pistoiese precede in classifica Bergamo di undici lunghezze. La partita si preannuncia dunque ricca di insidie, tra le quali il muro della ex Bozana Butigan e una delle top scorer del campionato, Erblira Bici (316 punti), quinta nella classifica di rendimento delle realizzatrici in cui spicca il quarto posto di Kendall Kipp (333). Bergamo dovrà pensare anche a guardarsi le spalle per preservare la settima posizione: a una sola lunghezza ci sono le inseguitrici Cuneo e Busto Arsizio, non sono perciò ammessi passi falsi.
Armini e Mosser decise sull’obiettivo
«Vallefoglia non è una squadra facile da battere - avverte Martina Armini -. Ma noi dobbiamo pensare alla nostra metà campo e al nostro obiettivo finale». «Affrontiamo questa partita come qualsiasi altra - aggiunge Jenny Mosser -. Abbiamo fiducia nel nostro allenamento e restiamo concentrati sul momento. Non importa se sono in vantaggio di molti punti. Dimostreremo loro che siamo disposti a lottare per questa partita, indipendentemente dal risultato». Quasi al completo il roster che si metterà di coach Cervellin, che dovrà fare a meno, ancora una volta, della centrale Monique Strubbe. In fase di recupero, invece, Ailama Cese Montalvo. Il match sarà trasmesso in diretta streaming da volleyballworld.tv. Live Score su volleybergamo1991.it.
