Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Pianura
Sabato 10 Gennaio 2026

Il Volley Bergamo sfida Vallefoglia a Treviglio per difendere la posizione playoff

VOLLEY A1 FEMMINILE. Domenica 11 gennaio (ore 17) match delicato al PalaFacchetti di Treviglio per il Bergamo 1991 che dovrà vedersela contro Vallefoglia, sesta della classe e reduce da sette vittorie consecutive.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Le giocatrici del Volley Bergamo 1991 stanno lottando per centrare la qualificazione ai playoff
Le giocatrici del Volley Bergamo 1991 stanno lottando per centrare la qualificazione ai playoff
(Foto di Lvf)

Treviglio

La squadra pistoiese precede in classifica Bergamo di undici lunghezze. La partita si preannuncia dunque ricca di insidie, tra le quali il muro della ex Bozana Butigan e una delle top scorer del campionato, Erblira Bici (316 punti), quinta nella classifica di rendimento delle realizzatrici in cui spicca il quarto posto di Kendall Kipp (333). Bergamo dovrà pensare anche a guardarsi le spalle per preservare la settima posizione: a una sola lunghezza ci sono le inseguitrici Cuneo e Busto Arsizio, non sono perciò ammessi passi falsi.

Armini e Mosser decise sull’obiettivo

«Vallefoglia non è una squadra facile da battere - avverte Martina Armini -. Ma noi dobbiamo pensare alla nostra metà campo e al nostro obiettivo finale». «Affrontiamo questa partita come qualsiasi altra - aggiunge Jenny Mosser -. Abbiamo fiducia nel nostro allenamento e restiamo concentrati sul momento. Non importa se sono in vantaggio di molti punti. Dimostreremo loro che siamo disposti a lottare per questa partita, indipendentemente dal risultato». Quasi al completo il roster che si metterà di coach Cervellin, che dovrà fare a meno, ancora una volta, della centrale Monique Strubbe. In fase di recupero, invece, Ailama Cese Montalvo. Il match sarà trasmesso in diretta streaming da volleyballworld.tv. Live Score su volleybergamo1991.it.

Kendal Kipp, a destra in schiacciata: il martello Usa è la trascinatrice delle rossoblù
Kendal Kipp, a destra in schiacciata: il martello Usa è la trascinatrice delle rossoblù
(Foto di Lvf)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Treviglio
Sport
Pallavolo
Bozana Butigan
Kendall Kipp
Martina Armini
Jenny Mosser
Monique Strubbe
Ailama Cesé Montalvo
Bergamo 1991
Vallefoglia