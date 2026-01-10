Il Volley Bergamo sfida Vallefoglia a Treviglio per difendere la posizione playoff

La squadra pistoiese precede in classifica Bergamo di undici lunghezze . La partita si preannuncia dunque ricca di insidie, tra le quali il muro della ex Bozana Butigan e una delle top scorer del campionato, Erblira Bici (316 punti) , quinta nella classifica di rendimento delle realizzatrici in cui spicca il quarto posto di Kendall Kipp (333). Bergamo dovrà pensare anche a guardarsi le spalle per preservare la settima posizione: a una sola lunghezza ci sono le inseguitrici Cuneo e Busto Arsizio, non sono perciò ammessi passi falsi.

Armini e Mosser decise sull’obiettivo

«Vallefoglia non è una squadra facile da battere - avverte Martina Armini -. Ma noi dobbiamo pensare alla nostra metà campo e al nostro obiettivo finale». «Affrontiamo questa partita come qualsiasi altra - aggiunge Jenny Mosser -. Abbiamo fiducia nel nostro allenamento e restiamo concentrati sul momento. Non importa se sono in vantaggio di molti punti. Dimostreremo loro che siamo disposti a lottare per questa partita, indipendentemente dal risultato». Quasi al completo il roster che si metterà di coach Cervellin, che dovrà fare a meno, ancora una volta, della centrale Monique Strubbe. In fase di recupero, invece, Ailama Cese Montalvo. Il match sarà trasmesso in diretta streaming da volleyballworld.tv. Live Score su volleybergamo1991.it.