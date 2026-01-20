Il Volley Bergamo si arrende alla legge del più forte: Scandicci vince in tre set

Le campionesse del mondo in carica di Scandicci non concedono sconti e impongono la legge del più forte: martedì 20 gennaio al PalaFacchetti di Treviglio le toscane passano con un netto 3-0 lasciando a mani vuote il Volley Bergamo nella 21ª giornata di campionato. Davanti a quasi duemila spettatori le rossoblù provano a resistere alla partenza a tutto gas delle ospiti, ma Scandicci scappa (8-5, 16-11, 15-21) e va chiudere 25-18. Nel secondo parziale le bergamasche mettono in campo tutta la voglia di riscatto e tengono sotto le toscane (8-7, 16-14) restando avanti fino alle fasi finali (21-20), ma Scandicci rimonta e con una fiammata porta a casa anche il secondo set (25-23), che di fatto mette la parola fine alla partita. Il terzo parziale è infatti un monologo delle campionesse del mondo che chiudono 25-13