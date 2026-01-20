Burger button
Sport / Bergamo Città
Martedì 20 Gennaio 2026

Il Volley Bergamo si arrende alla legge del più forte: Scandicci vince in tre set

SERIE A1 FEMMINILE. Il Volley Bergamo non riesce a sovvertire il pronostico contro le campionesse del mondo di Scandicci: al PalaFacchetti di Treviglio le toscane si impongono in tre set.

Michaela Mlejnkova in attacco contro il muro di Emma Graziani ed Ekaterina Antropova
Michaela Mlejnkova in attacco contro il muro di Emma Graziani ed Ekaterina Antropova
(Foto di Yuri Colleoni)

Le campionesse del mondo in carica di Scandicci non concedono sconti e impongono la legge del più forte: martedì 20 gennaio al PalaFacchetti di Treviglio le toscane passano con un netto 3-0 lasciando a mani vuote il Volley Bergamo nella 21ª giornata di campionato. Davanti a quasi duemila spettatori le rossoblù provano a resistere alla partenza a tutto gas delle ospiti, ma Scandicci scappa (8-5, 16-11, 15-21) e va chiudere 25-18. Nel secondo parziale le bergamasche mettono in campo tutta la voglia di riscatto e tengono sotto le toscane (8-7, 16-14) restando avanti fino alle fasi finali (21-20), ma Scandicci rimonta e con una fiammata porta a casa anche il secondo set (25-23), che di fatto mette la parola fine alla partita. Il terzo parziale è infatti un monologo delle campionesse del mondo che chiudono 25-13

Prossimo impegno il 1° febbraio

Messo alle spalle il tour de force contro le prime della classe, ora il Volley Bergamo può ricaricare le pile: il campionato lascia infatti spazio alle finali di Coppa Italia e torna domenica 1° febbraio con le rossoblù attese dalla trasferta di Perugia.

Bergamo
Treviglio
Sport
Pallavolo
Volley Bergamo
Scandicci