Infortunio per Koopmeiners, niente Europei. Il giocatore sui social: «Un incubo»

Il giocatore ha affidato a un post sul proprio profilo Instagram la delusione di non poter partecipare agli imminenti Europei in Germania. «Quello che doveva essere un mese meraviglioso si è purtroppo trasformato in un incubo - le sue parole -. È stato con grande delusione e tristezza che ho sentito i risultati dei test e delle ecografie. Purtroppo hanno scoperto che non c’è la possibilità di partecipare agli Europei del 2024 . Giocare per la Nazionale Olandese nella fase finale di un torneo e con questa grande squadra, sarebbe stato un grande onore. D’ora in poi, proprio come il resto dei tifosi olandesi, incoraggerò e sosterrò la squadra nel cammino verso un grande torneo!».