Innovation Run da record: Cavagna superstar, due secondi di rimpianti

Sorpresa in campo femminile. Il forfait di Giovanna Epis ha lasciato campo libero alla finlandese Susanna Maria Saapunki, 31 anni, vincitrice davanti a Nicole Svetlana Reina e Micol Majori, campionessa in carica di cross corto. Settima e migliore delle bergamasche Beatrice Bianchi (Recastelli), in gran spolvero la lady di ferro Nives Carobbio, 57 anni, capace di chiudere in 38”58. Curiosità: esordio da podista per l’ex campione del mondo di ciclismo dilettanti Mirco Gualdi, in gara anche l’assessore regionale Paolo Franco.