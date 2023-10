Inter-Atalanta anticipata al 17 o 18 gennaio. Guaio muscolare per Koopmeiners

Precedenza al centrocampista olandese, pilastro della squadra nerazzurra. La Federcalcio dei Paesi Bassi (Knvb) entro martedì 10 comunicherà all’Atalanta la decisione o meno di far rientrare a Bergamo Koopmeiners. Il centrocampista, convocato in Nazionale insieme al compagno di club Marten de Roon in vista delle partite di qualificazione a Euro 2024 contro la Francia di venerdì 13 ad Amsterdam e contro la Grecia di lunedì 16 ad Atene, è vittima di un imprecisato fastidio muscolare. Sono in corso accertamenti in ritiro tramite viste strumentali: soltanto martedì si saprà se il giocatore rimarrà a disposizione della nazionale o potrà rientrare in Italia.