Italia-Estonia il 5 settembre a Bergamo. Biglietti interi da 20 a 50 euro

La Figc ha reso noto i prezzi e le modalità di vendita dei biglietti per Italia-Estonia, terzo incontro per gli azzurri nel girone di qualificazione ai Mondiali 2026 in programma venerdì 5 settembre (ore 20,45) allo Stadio di Bergamo, e prima uscita da ct azzurro di Gennaro Gattuso. I biglietti possono essere acquistati ai centri autorizzati Vivaticket del territorio e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.it, con una serie di promozioni rivolte alle famiglie, agli Under 12, agli Under 18 e agli Over 65.

I precedenti a Bergamo

L’Italia tornerà a giocare a Bergamo a quasi cinque anni di distanza dal pareggio con l’Olanda (1-1, gol azzurro di Lorenzo Pellegrini) dell’ottobre 2020 in un match valido per il girone di Nations League. In precedenza altre due apparizioni della Nazionale maggiore a Bergamo: 1-1 nell’amichevole con la Turchia disputata nel novembre 2006 dai campioni del mondo e 5-0 con Malta nel gennaio del 1987).

I prezzi dei biglietti

Tribuna d’onore: 50 euro (ridotto VivoAzzurro 40 euro). Tribuna Rinascimento: 40 euro (Ridotto Over 65 a 35 euro, VivoAzzurro 30 euro; nel settore G ridotto famiglia 25 euro adulti e 14 euro Under 14; 5 euro per gli Under 12). Curve: 20 euro (in Curva Sud ridotto famiglia 14 euro adulti e 10 euro Under 14; 5 euro per gli Under 12). I ridotti famiglia sono riservati ai gruppo familiari di almeno tre persone, di cui 2 adulti e 1 o 2 minorenni.

Accrediti disabili