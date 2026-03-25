Italia, Palestra cerca il sorpasso a destra: ballottaggio con Politano nel 3-5-2
CALCIO. Il gioiello atalantino (in prestito al Cagliari) si gioca una maglia da titolare contro l’Irlanda del Nord, nel playoff Mondiali di giovedì 26 marzo (20,45) alla New Balance Arena. Bastoni c’è, in attacco Kean e Retegui.
Palestra jolly a destra? È uno dei dubbi del ct Rino Gattuso alla vigilia del playoff Mondiali contro l’Irlanda del Nord, giovedì 26 marzo alla New Balance Arena (alle 20,45, diretta su Rai 1), gara secca che promuoverà la vincente alla sfida decisiva contro Galles o Bosnia, martedì 31.
Le ultime di formazione
«La partita più importante della mia vita», l'ha definita alla vigilia Gattuso che ha recuperato Bastoni, Tonali e Calafiori. Tutti e tre dovrebbero essere in campo dall’inizio nel 3-5-2 che vedrà Mancini con Bastoni e Calafiori in difesa davanti a Donnarummma, Locatelli, Barella e Tonali in mediana, Dimarco a sinistra e la coppia Retegui-Kean in attacco. Il nodo è la fascia destra: Politano sembra in vantaggio, ma Palestra (atalantino in prestito al Cagliari) è in corsa per una maglia da titolare.
Sul fronte nerazzurro, Carnesecchi, Scalvini e Raspadori partiranno in panchina, mentre resta un interrogativo sulle condizioni di Scamacca. Il centravanti romano è alle prese con una lesione all’adduttore destro, ma è rimasto in Nazionale e sta stringendo i denti: mercoledì 25 si è allenato sul campo da solo allo stadio prima della rifinitura della squadra e dovrebbe restare in azzurro.
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