Italia, Palestra cerca il sorpasso a destra: ballottaggio con Politano nel 3-5-2

Le ultime di formazione

«La partita più importante della mia vita», l'ha definita alla vigilia Gattuso che ha recuperato Bastoni, Tonali e Calafiori. Tutti e tre dovrebbero essere in campo dall’inizio nel 3-5-2 che vedrà Mancini con Bastoni e Calafiori in difesa davanti a Donnarummma, Locatelli, Barella e Tonali in mediana, Dimarco a sinistra e la coppia Retegui-Kean in attacco. Il nodo è la fascia destra: Politano sembra in vantaggio, ma Palestra (atalantino in prestito al Cagliari) è in corsa per una maglia da titolare.