Koopmeiners sì, Hien no: lo svedese salta la trasferta di Genova

Koopmeiners sì, Hien no: è questo il responso per l’Atalanta dopo la giornata di venerdì 9 febbraio. L’olandese ha lavorato di nuovo regolarmente, avendo superato la ferita al malleolo che gli ha fatto saltare le ultime due partite. Domenica 11 febbraio alle 18 sul campo del Genoa dunque ci sarà. Lo svedese è prossimo al rientro e ha sperato fino all’ultimo, ma anche venerdì pomeriggio ha lavorato in solitaria: annullate, dunque, le ultime speranze.