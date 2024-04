«La bandiera cucita da mia madre rispolverata dopo tanti anni» - Il video

È scritta sui muri, come in quel portachiavi appeso allo zaino di una ragazza che va a scuola o nell’adesivo attaccato sul motorino del suo fidanzato. A volte è semplicemente in un garage, come ci ha raccontato Odilia. Si è riconosciuta nei video dei festeggiamenti in centro città per la conquista della finale di Coppa Italia e ha scritto a L’Eco di Bergamo parole davvero emozionanti: «Ci tenevo a ringraziarvi per aver pubblicato anche momenti in cui, con i miei figli Riccardo e Fabrizio, sventolo la nostra bandiera. Mi sono emozionata molto, perché quella bandiera è stata cucita nel 2006 da mia madre, Giuseppina, che ora è ospite di una Rsa. L’ho rispolverata per l’occasione, veder apprezzato il suo lavoro mi ha commosso».