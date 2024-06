La BB14 sogna la promozione: è tempo di finale con Fidenza

Basket orobico impegnato a sostenere più che mai la BB14 nell’ultima serie di sfide per salire in B nazionale dopo una stagione trascorsa nel purgatorio della cadetteria interregionale. Si parte domenica 2 giugno in trasferta contro Fidenza in gara uno; seguirà gara due mercoledì 5 giugno a Bergamo con eventuale spareggio la domenica successiva ancora fuori casa.

Vincendo due partite su tre sarà promozione diretta. Perdendo non tutto è ancora deciso perché ci sarà la possibilità di affrontare la perdente della finale dell’altro girone. Adesso, però, occhi puntati sul primo match in programma alle 18 di domenica al PalaPatrizzoli, di via Togliatti, a Fidenza.