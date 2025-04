La Camminata nerazzurra il 1° giugno. La firma sulla maglia sarà di capitan de Roon

Si accendono le luci sulla Camminata nerazzurra, che ogni anno è la festa dei tifosi dell’Atalanta e dei bergamaschi in generale (nel 2024 parteciparono in 15mila circa). L’edizione 2025, la 16ª, è stata fissata per domenica 1 giugno. Un appuntamento imperdibile, adatto a tutti, grandi, piccoli e famiglie, in cui l’amore per l’Atalanta s’intreccia con quello per la città. E un’occasione per fare del bene, visto che l’evento organizzato dal Club Amici dell’Atalanta ha scopo benefico.