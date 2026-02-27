La Camminata nerazzurra torna il 7 giugno: è la 17esima edizione

Per ora si conosce soltanto il giorno, domenica 7 giugno, che peraltro è il dato più importante: stiamo parlando della Camminata nerazzurra, diventata ormai tradizionale appuntamento dei tifosi atalantini alla fine della stagione. L’evento organizzato dal Club Amici dell’Atalanta vivrà la sua 17esima edizione che coinciderà anche con il 60° anniversario di fondazione del Club. La Camminata è sport, amicizia, divertimento, condivisione e anche beneficenza. L’anno scorso sono stati raccolti 22.500 euro da devolvere in beneficenza.