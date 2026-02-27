Burger button
Sport / Bergamo Città Venerdì 27 Febbraio 2026

La Camminata nerazzurra torna il 7 giugno: è la 17esima edizione

LA TRADIZIONE. Ecco la data da segnare nel calendario: il 7 giugno ci sarà la tradizionale camminata organizzata dal Club Amici dell’Atalanta.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La Camminata nerazzurra del 1 giugno 2025
La Camminata nerazzurra del 1 giugno 2025
(Foto di Bedolis)

Per ora si conosce soltanto il giorno, domenica 7 giugno, che peraltro è il dato più importante: stiamo parlando della Camminata nerazzurra, diventata ormai tradizionale appuntamento dei tifosi atalantini alla fine della stagione. L’evento organizzato dal Club Amici dell’Atalanta vivrà la sua 17esima edizione che coinciderà anche con il 60° anniversario di fondazione del Club. La Camminata è sport, amicizia, divertimento, condivisione e anche beneficenza. L’anno scorso sono stati raccolti 22.500 euro da devolvere in beneficenza.

