La Cbl Costa Volpino va a caccia di un posto nella semifinale di Coppa Italia

La Cbl Costa Volpino insegue la prima finale della Coppa Itala di Serie A2 della sua storia: mercoledì 14 gennaio ospita al PalaCbl la Narconon Melendugno nella sfida secca (che le bergamasche giocano in casa in virtù del miglior piazzamento in campionato) di semifinale. Le ragazze di coach Luciano Cominetti vogliono proseguire nel loro momento magico: nove vittorie consecutive fra campionato e Coppa Italia, e primato nel girone A della Serie A2 con 37 punti, sei in più delle pugliesi che sono in terza posizione. Cbl favorita, ma non bisogna dimenticare che è stato proprio Melendugno a infliggere l’ultima sconfitta alle bergamasche nella gara di andata (3-0), con la Cbl che si è presa la rivincita al tie-break nel ritorno.