Sport / Val Calepio e Sebino
Martedì 13 Gennaio 2026

La Cbl Costa Volpino va a caccia di un posto nella semifinale di Coppa Italia

VOLLEY FEMMINILE. Mercoledì 14 gennaio alle 20,30, la Cbl Costa Volpino ospita al PalaCbl la Narconon Melendugno nella semifinale in gara unica della Coppa Italia di Serie A2.

Lena Grosse Scharmann in attacco nella sfida di campionato contro Melendugno del 4 gennaio
Lena Grosse Scharmann in attacco nella sfida di campionato contro Melendugno del 4 gennaio

La Cbl Costa Volpino insegue la prima finale della Coppa Itala di Serie A2 della sua storia: mercoledì 14 gennaio ospita al PalaCbl la Narconon Melendugno nella sfida secca (che le bergamasche giocano in casa in virtù del miglior piazzamento in campionato) di semifinale. Le ragazze di coach Luciano Cominetti vogliono proseguire nel loro momento magico: nove vittorie consecutive fra campionato e Coppa Italia, e primato nel girone A della Serie A2 con 37 punti, sei in più delle pugliesi che sono in terza posizione. Cbl favorita, ma non bisogna dimenticare che è stato proprio Melendugno a infliggere l’ultima sconfitta alle bergamasche nella gara di andata (3-0), con la Cbl che si è presa la rivincita al tie-break nel ritorno.

In caso di qualificazione la Cbl avanzerà la candidatura a ospitare a Costa Volpino la finale di metà febbraio

In palio un posto nella finale di metà febbraio contro la vincente dell’altro confronto che sempre mercoledì verrà di fronte Talmassons e Altafratte Padova. Finale da disputare in sede da definire, con la Cbl che in caso di qualificazione avanzerà la propria candidatura per disputare a Costa Volpino l’ultimo atto della manifestazione. La semifinale inizierà alle 20,30 con diretta sul sito Volleyballworld.Tv.

Costa Volpino
Sport
Pallavolo
Luciano Cominetti
Narconon Melendugno
Cbl Costa Volpino