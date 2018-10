La cura arriva dalla Danimarca Atalanta, ingaggiato il guru Bangsbo

In Danimarca il virus, dalla Danimarca la cura? L’Atalanta, che a Copenaghen ha perso una parte di sé, finendo inghiottita in un avvio di stagione da incubo, si affida a un danese per uscire dalla crisi. Pur trattandosi sempre di cose scandinave, la sindrome di Stoccolma, qui, non c’entra nulla: a Zingonia è planato Jens Bangsbo, l’uomo per inseguire la rinascita. Bangsbo il professore, Bangsbo il guaritore. Un po’ scienziato, un po’ allenatore, il sessantunenne ex Juve è approdato a Bergamo nelle vesti di consulente esterno: un rinforzo in uno staff tecnico già ampio, che non andrà a toccare ruoli o compiti già consolidati, ma servirà come arma in più.