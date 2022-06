La Mille Miglia torna a Bergamo, passaggio in centro sabato 18 giugno

Per il secondo anno consecutivo la 1000 Miglia riaccende i motori alle porte dell’estate. Da mercoledì 15 a sabato 18 giugno.425 vetture faranno rivivere il mito della Freccia Rossa sulle strade d’Italia attraversando circa 250 Comuni per quasi 2000 chilometri in quattro giorni . E sabato nel primo pomeriggio la corsa passerà anche da Bergamo, prima di concludersi, come da tradizione, a Brescia.